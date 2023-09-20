Böbrek taşı, oluşumu esnasında herhangi bir belirti vermeyen ancak tam anlamıyla oluşmasının ardından çok şiddetli sancılara neden olan bir sağlık sorunudur. Bazı durumlarda tek böbrekte bazı durumlarda ise her iki böbrekte de görülen taş, böbrekte uzun süreli yer edinebilir. Bunun yanı sıra idrar yoluyla da vücuttan atılabilir. Her iki durumda da sancılarının son derece şiddetli olduğu görülür ve böbreklerde kaldığı sürece büyümeye devam eder. Bazı böbrek taşları sancılarla da olsa vücuttan atılabilirken bazı böbrek taşlarının ise tıbbi müdahale olmadan vücuttan atılabilmesi mümkün olmaz.

Böbrek, vücuttaki kanın temizlenmesi konusunda etkin bir rol oynar ve besinlerden gelen maddeleri süzerek kana karıştırır. Temiz kanla birlikte faydalı besin değerleri vücuda aktarılırken, zararlı olan besin değerlerinin ise idrar yoluyla dışarı atıldığı görülür. Bazı durumlarda ise zarar maddeler böbrekte birikir ve tortuların oluşmasına yol açar. Bu tortuların özellikle mineral ve tuzlardan oluştuğu bilinirken, böbrek taşı oluşumu bu şekilde vücutta kendini gösterir.

Böbrek Taşı Neden Oluşur?

“Böbrek taşı neden oluşur?” sorusu, böbreklerinde taş problemi olan hastaların en çok merak ettikleri sorulardan biri olarak bilinir.

Böbreklerde meydana gelen taşların birçok sebebi bulunur ve kötü beslenme alışkanlıkları bu konuda en çok dikkat çeken noktalardan biri olarak bilinirler. Aşırı derece protein, şeker ve sodyum ağırlıklı beslenmek, taşların oluşumunda etkili olan önemli bir nedendir. Bunun yanı sıra gün içerisinde vücudun ihtiyaç duyduğu kadar su tüketilmemesi de bu sağlık sorununun oluşmasına yol açar. Besinlerin aşırı tuzlu bir şekilde tüketilmesi de taş oluşumuna zemin hazırlar.

Beslenme alışkanlıklarının yanı sıra söz konusu sağlık probleminin erkeklerde fazla görülüyor olması, erkekler için bu hastalığın büyük risk teşkil ettiğinin göstergesidir. Ayrıca yaşanan sindirim sistemi ameliyatları, aşırı derecede kilo, kullanılan çeşitli ilaçlar, tek böbrekli olmak, sürekli yaşanan sindirim sistemi sorunları ve D vitamini ile kalsiyum takviyesi kullanmak, taş oluşumu konusunda etkili nedenler olarak bilinirler.

Tedavisi

Böbrek taşı tedavisi konusunda birçok gelişmiş yöntem söz konusudur ve hastalığın tedavi yöntemini belirleyen birtakım ana faktörler vardır. Taşın böbrekte konumlandığı nokta, taşın boyutu ve böbreklerde yaptığı ağrı şiddeti gibi durumlar, tedavisini belirleyen ana unsurlar olarak nitelendirilebilirler.

Özellikle 4mm’den küçük taşlar için doğal tedavi yöntemleri veya ilaç tedavisi yöntemlerine başvurulurken, 4mm’den büyük taşlar için de operasyon gündeme gelir. 4mm’den küçük taşlar için su tedavisi ve ilaç tedavisi yeterli olur. Böylelikle taşların idrar yoluyla vücuttan atılması mümkün olur. 4mm’den büyük taşlar için birçok tedavi yöntemi bulunur. Tedavi yöntemleri ise şu şekilde hastaların karşısına çıkar:

SWL,

Üreteroskopi,

Açık ameliyat,

Hiperparatiroidi ameliyatı,

söz konusu tedavi yöntemleri ile operasyon sonucunda böbrek taşlarından kurtulmak mümkün olur.