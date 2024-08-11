Boccia Türkiye Şampiyonası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Boccia Bowling ve Dart Federasyonu ortaklığında Gebze Sporcu Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 15 Şehirden 16 kulübe bağlı 130 sporcu katıldı.

Türkiye’de federasyon çatısı altında ilk Boccia Türkiye Şampiyonası Kocaeli’de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Boccia Bowling ve Dart Federasyonu ortaklığındaki şampiyona Gebze Sporcu Eğitim Merkezinde yapıldı. Şampiyonanın açılış seremonisine Türkiye Boccia Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Mehmet Köse, Şube Müdürleri ve sporcu yakınları katıldı.

Açılış seremonisinde konuşan Türkiye Boccia Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mutlu Türkmen, "Bu yıl ilk defa federasyon çatısı altında Boccia Türkiye Şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Bize bu fırsatı veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyorum. İnanıyorum ki paralimpik olimpiyatlarında yarışacak sporcular bu şampiyonalardan çıkacak. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, "Bugün özel sporcuların katıldığı özel bir etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yıl ilki gerçekleşen Boccia Türkiye Şampiyonasına katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Kocaeli spora önem veren ve hedefi sporun başkenti olmak. Bu kapsamda siz değerli sporcuları şehrimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Şampiyonaya katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gebze Sporcu Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen Boccia Türkiye Şampiyonasına 15 Şehirden 16 kulübe bağlı 130 sporcu katıldı. Şampiyonanın finali salı günü gerçekleştirilecek.