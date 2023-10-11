Araç kiralama sektörünün önde gelen şirketlerinden Borlease Otomotiv, halka arz ediliyor. Şirketin payları, 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde talep toplama sürecine girdi. Halka arz fiyatı 25,29 TL olarak belirlenen Borlease'in paylarının yüzde 85'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 15'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Peki, Borlease halka arz kaç lot verir? Borlease halka arzına nasıl katılabilirsiniz? İşte tüm merak edilenler...

Borlease halka arz kaç lot verir?

Borlease halka arzının büyüklüğü 1,3 milyar TL olarak açıklandı. Borlease Otomotiv'in halka açıklık oranı yüzde 32,04'tür. Toplamda 47 milyon adet lot dağıtılacaktır. Halka arzda bireysel yatırımcılara satılan paylar eşit dağıtılacak olup, katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek olası pay miktarı şu şekilde hesaplanmıştır:

2 milyon katılımcı: 20 lot (505 TL)

2,3 milyon katılımcı: 17 lot (439 TL)

2,5 milyon katılımcı: 16 lot (404 TL)

2,8 milyon katılımcı: 14 lot (361 TL)

3,3 milyon katılımcı: 12 lot (306 TL)

3,8 milyon katılımcı: 11 lot (266 TL)

Borlease halka arzına nasıl katılabilirsiniz?

Borlease halka arzına katılmak için öncelikle bir yatırım hesabınızın olması gerekmektedir. Eğer bir yatırım hesabınız yoksa, Borlease'in konsorsiyum üyesi olan bankalardan birine başvurarak hesap açtırabilirsiniz. Borlease'in konsorsiyum üyesi olan bankalar şunlardır:

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Borlease halka arzının avantajları nelerdir?

Borlease halka arzına katılarak şirketin gelecekteki büyüme potansiyelinden faydalanabilirsiniz. Borlease, araç kiralama sektörünün lider şirketlerinden biri olup, 2020 yılında 1,1 milyar TL ciro elde etmiştir. Şirket, 2021 yılında da yüzde 30 büyüme hedeflemektedir. Borlease'in halka arzı, katılım endeksine uygun olup, Borsa İstanbul'da işlem görecek olan paylarının likiditesi yüksek olacaktır. Ayrıca, Borlease'in halka arzından elde edeceği gelirin yüzde 80'i yeni araç alımı için kullanılacak olup, şirketin filo büyüklüğünü ve pazar payını artıracaktır.