İZMİR (İGFA) - Bornova Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi’nde ayakkabı üretiminden kaynaklanan sanayi atıkları, çevre kirliliği ve yangın gibi riskler oluşturuyordu.

Bornova Belediyesi, bu soruna çözüm bulmak için adım attı. Belediye iştiraki Belkahve AŞ, atıkların toplanması ve lisanslı firmalarca imhası için çalışmalara başladı. Yakın zamanda atıklar toplanarak transfer ve imha işlemleri tamamlanacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Ayakkabıcıların imhaya göndermediği atıklar doğayı ve bölgeyi tehdit ediyordu. Bu olumsuz görüntüyü ortadan kaldıracağız. Doğadan ve Bornovalılardan yana sorumlu hizmet anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.