Bankacılık Endeksindeki kayıp ise %3’ü aştı. Son haftalarda banka hisselerinde faiz indirimi beklentisinin hızlı şekilde fiyatlandığını belirten analistler, TCMB Başkanı’nın temkinli mesajları sonrası kâr satışlarının etkili olduğunu ifade ediyor. Endekste 10.000 seviyesinin üzerinde kalıcılığın beklendiği aktarılıyor.

Geçtiğimiz hafta %0,8 primle 10.358 puandan kapanan endeks, yeni haftaya değer kaybıyla başladı. İlk işlem gününde Bankacılık Endeksindeki gerileme %3 seviyesini geçerken, yatırımcılar TCMB mesajlarını ve olası faiz indirimi beklentilerini yakından izliyor.

Yapı Kredi Yatırım, BİST 100 endeksinde 10.400 seviyesinin kısa vadeli direnç olarak önemini koruduğunu belirtiyor. Bu seviyenin mart ortasında görülen sert düşüşte oluşan fiyat boşluğunun alt bandına denk gelmesi nedeniyle kritik olduğu vurgulanıyor. 10.400 üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi durumunda 10.700 - 10.800 aralığına doğru bir yükseliş ihtimali gündeme gelebilirken, aşağı yönlü hareketlerde 10.250 desteğinin kırılması durumunda düzeltmenin 10.000 seviyesine doğru derinleşebileceği ifade ediliyor.

Kuveyt Türk Yatırım, genel olarak endeksin 10.000 puan üzerinde olumlu bir görünüm sergilediğini belirterek, temmuz ayı sonuna kadar piyasaları etkileyebilecek gelişmeler arasında ikinci çeyrek bilanço dönemi, TCMB faiz kararı ve Moody’s’in beklenen not güncellemesini öne çıkarıyor.

Günlük bültende ayrıca havacılık, sağlık ve perakende sektörlerinin güçlü finansal sonuçlar açıklayabileceği değerlendirmesi yer alırken, İntegral Yatırım ise 10.400 seviyesinin güçlü bir direnç bölgesi olduğunu aktarıyor. Sabit getirili menkul kıymetlerdeki stopaj artışının borsaya olan ilgiyi artırabileceği, olası faiz indiriminin yukarı yönlü hareketi destekleyebileceği ifade ediliyor. Ayrıca, ikinci çeyrek finansallarının beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda BİST 100 endeksine pozitif katkı sağlayabileceği belirtiliyor.