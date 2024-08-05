Dünya piyasalarında yaşanan hızlı düşüşler, Borsa İstanbul’u da etkiledi. Borsa İstanbul, yüzde 6,72 düşüşle açıldı ve iki kez devre kesici uygulandı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 9.893,41 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 580,06 puan azaldı ve toplam işlem hacmi 102,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 5,58, holding endeksi yüzde 5,40 değer kaybederken, sektör endekslerinin tümü değer kaybetti. En çok gerileyen ise yüzde 8,67 ile finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu.

Küresel piyasalarda, ABD’de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başladı. ABD'de resesyon endişesinin artması, Asya piyasalarında tarihi düşüşlere neden olurken, Japon pay piyasaları yüzde 12,4, Güney Kore’de ise yüzde 8,5 oranında düştü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, analistler bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapabileceğini belirtiyor.

Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5’i ve 7’yi aşması nedeniyle iki kez endekse bağlı devre kesici devreye girdi. Yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporu, yurt dışında ise Almanya’da fabrika siparişleri, Avro Bölgesinde perakende satışlar ve ABD’de dış ticaret dengesi takip edilecek. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 9.800 puanın destek, 10.000 ve 10.100 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

Borsa İstanbul, haftaya yüzde 7'nin üzerinde düşüşle 9.733 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i aşması sonucu devre kesici devreye girdi. İşlemler tekrar başladığında satışlar yüzde 7'yi aştı ve devre kesici ikinci kez çalıştı. İkinci devre kesici sonrası BIST 100’de işlemler yüzde 6’nın üzerinde düşüşle devam etti.

Borsa İstanbul'daki düşüş, Japonya'da 1987 yılından beri en sert düşüşün tetikledi. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan İmalat PMI ve istihdam verisi resesyon endişelerini artırdı. Japonya borsası, pazartesi gününe 1987 yılından beri en kötü başlangıcını yaptı ve Nikkei endeksi yüzde 13 düştü. Japon yeni, son iki haftada dolar karşısında yüzde 13 değer kazandı. Güney Kore borsası yüzde 10 düşüşün ardından işlemleri durdurdu, Tayvan borsası ise yüzde 8 geriledi. ABD borsalarında endeks vadelileri, teknoloji hisseleri öncülüğünde sert düşüşle açılış sinyali verdi. Nasdaq vadeli işlemleri yüzde 5, S&P500 endeksi vadeli işlemleri ise yüzde 2,89 düşüşle işlem gördü.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,01 azalışla 10.473,47 puandan tamamladı. Endekse bağlı devre kesici sistemi, anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıpları oluştuğunda tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesinin ardından haftaya tarihi bir düşüş baskısıyla başlanırken, bu seyir Avrupa'ya da yansıdı. ABD'de ekonomik aktivitenin öngörülenden daha sert yavaşlayabileceği endişesi satış baskısının derinleşmesine neden oluyor. Ülkede açıklanan istihdam raporundaki veriler, resesyon endişesini artırdı ve geçen hafta küresel piyasalarda görülen satış ağırlıklı seyrin yeni haftada da devam ettiği görülüyor. Analistler, Avrupa’da makroekonomik verilerden alınan sinyallerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri öne çıkardığını ve ABD'den de benzer sinyallerin gelmesiyle risk algısının güçlendiğini belirtti.