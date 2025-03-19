Borsa İstanbul, BIST 100 endeksindeki kayıpların yüzde 7’yi aşmasıyla birlikte ikinci kez devre kesti ve işlemler geçici olarak durduruldu. Yapılan açıklamada, "Saat 14.08.10 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur" ifadelerine yer verildi. Borsa’da sürekli işlemlerin 14.38 itibarıyla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA