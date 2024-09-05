Son dönemde borsa yatırımcıları için üzücü bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada yayılan asılsız haberler ve manipülatif hareketlerle küçük yatırımcılar büyük zararlar yaşadı. Papilion Savunma hissesi, bu tür manipülasyonların kurbanı oldu ve yatırımcılar ciddi bir kayıp yaşadı.BURSA (İGFA) - 31 Temmuz tarihinde 155 liradan işlem gören Papilion Savunma hissesi, sosyal medyada bazı fenomenler tarafından "500 lira olacak" şeklinde yayımlanan asılsız tahminler sonucu büyük bir değer kaybına uğradı. Hisse, sadece bir ayda yüzde 44,8 oranında düşüş yaşadı ve 100 lira olan değeri 55 liraya kadar geriledi. Ayrıca, bu süreçte bir haftada yaşanan yüzde 30'luk düşüş, yatırımcıların ne kadar büyük bir mağduriyet yaşadığını gözler önüne serdi.

TEDBİR KARARLARI VE BORSA İSTANBUL'UN ÖNLEMLERİ

Bu tür durumların önüne geçmek amacıyla Borsa İstanbul, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararı uyarınca Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamına bazı hisseler için tedbir kararları getirdi. 4 Eylül- 3 Ekim 2024 tarihleri arasında RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret A.Ş. (RTALB) ve Saray Matbaacılık (SAMAT) hisselerine brüt takas uygulanacak. Bu süre zarfında, kredili işlemler yasaklanacak ve mevcut tedbirler devam edecek.

Bu tedbirler, borsa piyasalarında yaşanan aşırı dalgalanmaları ve manipülasyonları kontrol altına almak için alınan önlemler arasında yer alıyor. Ancak, yatırımcılar bu tedbirlerin piyasadaki belirsizliği ve güvensizliği tamamen ortadan kaldırmadığını düşünüyor.

“MANİPÜLASYONLARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN DAHA ETKİLİ ADIMLARIN ATILMASI GEREKİYOR”

Borsada yatırımcı olan bir vatandaşımız ise mağduriyetini şu şekilde dile getirdi:

"Papilion Savunma hissesi hakkında sosyal medyada yayılan asılsız haberler ve yanlış yönlendirmeler yüzünden kayıp yaşadım. Yatırım yaparken güven duyduğumuz bu tür bilgiler, bizim gibi küçük yatırımcıları ciddi şekilde mağdur ediyor. Borsa İstanbul'un aldığı tedbirler ve SPK'nın önlemleri elbette önemli, ancak bu tür manipülasyonların önüne geçmek için daha etkili adımların atılması gerektiğini düşünüyorum."