Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni yılın ilk aylık değerlendirme toplantısında; belediye ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri ve hayata geçirilen hizmetleri, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Merinos AKKM'de gerçekleşen toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve basın mensupları katılım sağladı.

“BURSA’MIZA GEÇMİŞ OLSUN”

Bozbey açıklamasında, “Hepimize geçmiş olsun. Dün yeni bir deprem yaşadık. Önce 4.9 gibi açıklandı, 4.1 olarak sonuçlandı. Bursa’mıza geçmiş olsun. Demirci mahallesi merkezli olduğu tespit edildi. Bursa’nın fay hatlarıyla ilgili çalışmalarında bunu açıkladık. 7 civarında aktif fayın olduğu, 1855 depreminin sürecine baktığımızda periyodunun yaklaştığını zaman zaman ifade ediyoruz. Nilüfer’de yeni bir fay hattının çıktığını sizle paylaşmıştık. Bu konuda bilim insanlarının söylemlerini dikkate almamız gerekiyor. Ne kadar stratejik bir kentte olduğumuzu, sorunların yaşandığı bir kentte olduğumuzu bilerek hizmetlerimizi yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken sadece belediyelerin değil halkımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konuda tekrar geçmiş olsun diyorum. Elbet deprem olacak. “

“BİZ HERKESLE BİR ARAYA GELECEĞİZ”

“Sevgili Bursalılar Bursa’da aynı zamanda bir güçbirliği oluşturma anlayışımız var. STK’larla sendikalarla, sanayiciler, iş insanlarıyla, basınımızla oluşturarak farkındalığı artırmak buna çözüm konusunda destek istemektedir. Farklı siyasi partilerde olsakta bu kentte yaşadığımız bilinciyle bu konularda ortaklaşıp çözüm bulmayı önemsiyoruz. Bursa’da katılımcı bir yönetim modeli ortaya çıkmıştır. Farklı dünya görüşlerine sahip insanların fikrini ortaya koyup elini taşın altına koymasını sağlamaktır. Bu güç birliği çalışmaları devam etmektedir. Biz herkesle bir araya geleceğiz. Milletvekillerimizle, bürokratlarla da bir araya geleceğiz. Sadece birilerinde değil. Bunu önemsiyoruz.”



Başkan Bozbey konuşmasında “Hepimize geçmiş olsun. Dün yeni bir deprem yaşadık. Önce 4.9 gibi açıklandı, 4.1 olarak sonuçlandı. Bursamıza geçmiş olsun. Demirci mahallesi merkezli olduğu tespit edildi. Bursa’nın fay hatlarıyla ilgili çalışmalarında bunu açıkladık. 7 civarında aktif fayın olduğu, 1855 depreminin sürecine baktığımızda periyodunun yaklaştığını zaman zaman ifade ediyoruz. Nilüfer’de yeni bir fay hattının çıktığını sizle paylaşmıştık. Bu konuda bilim insanlarının söylemlerini dikkate almamız gerekiyor. Ne kadar stratejik bir kentte olduğumuzu, sorunların yaşandığı bir kentte olduğumuzu bilerek hizmetlerimizi yapmamız gerekiyor. Bunu yaparken sadece belediyelerin değil halkımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Bu konuda tekrar geçmiş olsun diyorum. Elbet deprem olacak." dedi.