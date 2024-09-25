Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bu yıl 19-22 eylülde beşincisi düzenlenen Zeytin ve Şifa Festivali sona erdi. 3 gün süren 5. Bozcaada Zeytin ve Şifa Festivali kapsamında hasat yarışması, zeytinyağı tadımı ve çeşitli atölye çalışmaları yer aldı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar zeytin toplama yarışmasında daha fazla zeytin hasat etmek için yarıştı.

Bozcaada Belediyesinin de destek verdiği festivale katılanlar, davul zurna eşliğinde hasadın yapılacağı zeytin bahçesine traktör römorkunda ada turu atarak ulaştı. Gelenekselleştirilen tavuklu pilav ve ayran ikramının ardından festivalin açılışı gerçekleştirildi. Burada katılımcılara ziraat mühendisi Murat Küçükçakır tarafından zeytin yetiştiriciliği teknikleri ve hasat hakkında bilgiler verildi.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Yahya Göztepe, üzüm üretimiyle ön planda olan Bozcaada’da 5 yıldır Zeytin ve Şifa Festivali düzenlediklerini belirterek; bu festivalin Bozcaada’nın değerine değer ve kalitesine değer ve kalite katan bir organizasyon olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Zeytin hasat yarışmasında kaymakam Mehmet Halit Haydaroğlu’nun yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda katılımcı en çok zeytini toplamak için adeta birbirleriyle yarıştılar.

Bozcaada Kaymakamı Haydaroğlu, “Tabii Bozcaada bir marka, çok önemli bir marka, bir değer. Özellikle cazibe merkezi, harika koylarıyla doğasıyla turizm alanı. Tabii Bozcaada’da deyince aklımıza üzüm, çavuş üzümümüz bir marka ve bunun coğrafi işareti almış bir marka. Tabii bu Zeytinyağı Festivali de bu tarz etkinlikler de ilçemize daha fazla değer katacağına inanıyoruz. Bizim amacımız Bozcaada’yı kısa süreli bir turizm merkezi haline değil 12 ayda Kasım’da, kışın, Eylül’ünde, baharında nasıl etkinlikler yapabiliriz? Bu da bu önemli bir örneği Zeytinyağı Festivali. Biz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarım çok güzel bir festival geçer üç gün boyunca. Ben gelenlere, iştirak edenlere, katılanlara çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Zeytin hasat yarışmasında 10 dakikada 16.5 kilo zeytin toplayan anne Emel Nesrin ve kızı Duygu Sözgen ise duygularını şu şekilde anlattı “Çok güzel bir etkinlikti. İlk defa katıldım böyle bir etkinliğe. Hayatımda da hiç zeytin toplamadım. İlk kez burada topladım. Kızımın enerjisiyle benim enerjim birleşince... Ekip çalışması güzel sonuçlandı. 16 buçuk kilo zeytin toplamışız 10 dakikada.”dedi.