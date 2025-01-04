Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 14 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk sırasında yer alan “Belediye Meclis üyeleri arasından Denetim Komisyonunun kurulmasının görüşülmesi” maddesine istinaden denetleme komisyonuna 5 üyenin seçilmesi oy birliği ile kabul edilirken yapılan kapalı oylamada Denetim Komisyonu’na Sevgi Acar Erdem, İlter Kalkan, Mustafa Arda, Ayşe Nur Turan ve Adnan Özel seçildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından Başkan Bakkalcıoğlu, muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi.