Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde iş arama becerileri programı yapıldı.

Okulun, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kulübü tarafından 12’nci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen programda, ’İş Hayatına Hazırlanıyorum’ projesi çerçevesinde ’İş Arama Becerileri’ ve ’Cv Hazırlama ve Mülakat Teknikleri’ konularında bilgi verildi.

Bilecik İş-Kur İş Kulübü Ekip Lideri Umut Altınkılıç tarafından sunum yapılan programda, iş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, mülakat ile ilgili sorular, işveren beklentileri gibi konular uygulamalı olarak anlatıldı. Program, konuşmacılara katılım belgesi verilmesinin ardından son buldu.