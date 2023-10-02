Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapımı süren Kumral Abdal Yatılı Hafızlık Kız Kur’an Kursu yararına Bozüyük İlçe Müftülüğü tarafından hayır çarşısı kuruldu.

Açılış öncesi konuşma yapan Bozüyük İlçe Müftüsü Muhammer Ölmez, “Yapılan Yeşilkent Kumral Abdal Hafızlık Kız Kur’an Kursumuzun yararına düzenlenmiş olan hayır çarşımıza hoş geldiniz. Hayır çarşımızı hayırlara vesile eylesin. Bereket eylesin. Cenabı hak, hayırlı bir nesil yetiştirmek için çıkılan bu yolda bizleri cümlemizi mahcup etmesin. Güç ve kuvvet versin. Hepinize teşviklerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Hayır çarşısı açılış kurdelesi, protokol mensuplarınca dualar eşliğinde hayırlı olması temennisiyle kesildi. Kasımpaşa Camii yanına açılan ve 5 gün boyunca açık kalacak olan hayır çarşısında, yöresel yemekler, pasta ve tatlılar, hediyelik eşyalar, kıyafetler, sebze ve benzeri ürünler satışa sunuldu.