Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Bozüyük - Eskişehir-Kütahya kavsağında M.A.idaresindeki meyve yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü M.A. hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.