Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına aldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttüğü çalışmalarda muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirdi. Operasyon kapsamında iki şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, "Uyuşturucu ile mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Toplum sağlığını tehdit eden her türlü illegal maddeye karşı mücadelemiz devam edecek" dedi.