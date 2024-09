Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde (BŞEÜ) ’ALGAEBREW’ başlıklı "AB Projesi" kapsamında ’Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonominin Sağlanmasında Mikroalgler’ konferansı gerçekleştirildi.

BŞEÜ ortağı olduğu ’Unlocking the Potential of Microalgae for the Valorisation of Brewery Waste Products into Omega-3 Rich Animal Feed and Fertilisers ALGAEBREW’ başlıklı "AB Projesi" kapsamında ’Sürdürülebilir Kalkınma ve Döngüsel Ekonominin Sağlanmasında Mikroalgler’ konferansı gerçekleştirildi. Proje yürütücüsü Dr. Ronald Halım Algaebrew projesini katılımcılara tanıttı. Projede doktora öğrencisi olarak yer alan ’Felix Joel BROOKE’ ve ’Qinge MA’ başlıklı mikroalg biyoremediasyonu ve mikroalg-bakteri etkileşiminin izlenmesi ve kontrolü ile ilgili bilgi verirken ’Natasha WARIS’ mikroalglerden elde edilen biyogübrenin sürdürülebilir tarımdaki öneminden bahsetildi.