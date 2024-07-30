Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin ulusal patent başvurusu tescil edinmeye hak kazandı.

Şeyh Edebali Üniversitesi’nin yüzde yüz hak sahipliği ile başvuru sahibi olduğu patent, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çongur ve Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülküye Dudu Gül’ün buluş sahibi olarak yer aldığı TR2021/014095 başvuru numaralı ve ‘Sürfaktan Modifiye Elektrokimyasal Sensör ve Bu Sensörün Elde Edilmesi için Bir Yöntem’ başlıklı ulusal patent başvurusu tescil edilmeye hak kazandı.

Bu çalışmada su kirleticisi olan fenolün 1 dakikanın altında tayini amacıyla sürfaktan modifiye kullan-at sensör prototipi geliştirildi. Üniversitenin biyoteknoloji alanındaki ilk patent tescili olan bu çalışma, 2021 yılında Türkiye’nin en büyük ve kapsamlı proje pazarı organizasyonlarından olan ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından düzenlenen 10. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı’nda ‘Temel Kimyasallar’ kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görülmüş olup 2024 yılında düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nda (İKAF’24) sunuldu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kapancıklı, “Milli teknoloji hamlesi kapsamında yapılan bu çalışma biyoteknoloji alanında bir ilk olma özelliğini taşımaktadır” dedi.

Sözlerine devam Rektör Kaplancılıklı, “Üniversitemizin tüm imkanlarıyla akademik çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Akademisyenlerimizi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ediyorum” dedi.