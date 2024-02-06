Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) ’Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi. Programda; afet sırası ve sonrasında doğru davranış şekilleri, afetlerde psikolojik ilk yardım, saha deneyimleri gibi konu başlıkları aktarıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Bursa Teknik Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Anadolu Kültür Eğitim Spor Yardımlaşma Derneği (AKES-DER) ile birlikte yürütülen “Afetlere Dirençli Afetlerde Bilinçli Gençler” projesi kapsamında eğitim düzenlendi. Mimar Sinan Yerleşkesi Erguvan Salon’da düzenlenen eğitime, BTÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, paydaşlar akademisyenler ile idari personel katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Beyhan Bayhan, “Türkiye, başta deprem olmak üzere sel, orman yangını gibi afetlerden son dönemlerde ziyadesiyle etkilendi. Bu çerçevede afetlere dirençli, afetlerde bilgili gençlerin yetişmesinin ve bu gençlerin sayısının artmasının toplumun afetlere karşı direncini artıracağına ve afet sonrası iyileşmeyi hızlandıracağına inanıyorum. Bu proje çerçevesinde eğitimlere katılan gençlerimizin, afet sırasında nasıl davranmaları ve etkili bir şekilde nasıl müdahale edilmesi gerektiğini öğreneceklerine inanıyorum” dedi.

“Afetlere Dirençli Afetlerde Bilinçli Gençler” projesi hakkında bilgi veren Proje Koordinatörü Arzu Saygıner Çil ise, 6 Şubat depremlerini hatırlatarak, “Kahramanmaraş merkezli depremlerde, pek çok tecrübeyi edindik ve bizler de farkındalık oluştu. Ve biz burada bir şeyin farkına vardık; engelli ya da kısıtlı bireylere ulaşamadığımızı gördük. Biz de bu proje vesilesiyle yapacağımız eğitimler ve faaliyetlerde bunun için nasıl bir yöntem belirlemeyiz niyetiyle projemizin başvurusunu gerçekleştirdik. Projemizde önce gençlerimizle ve gençlerimizle birlikte olan akademisyenlerimizle hareket ediyor olacağız” diye konuştu.

Program, Anadolu Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği Başkanı Sinan Cem İyihuylu’nun Afet Farkındalık Eğitimi’nin ilk bölümü ile devam etti. İyi huylu, afet sırasında ve sonrasında yapılacaklarla alakalı bilgi verirken, Türkiye’nin güncel deprem haritasına da değindi. BTÜ Afet Yönetimi Koordinatörü Prof. Dr. Burak Arıcak da eğitimin ikinci bölümünü verirken, AKES-DER Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Uyanık, “Afetlerde Psikolojik İlk Yardım ve Psikososyal Destek” konusunda bilgilendirilmelerde bulundu. SUBÜ Arama Kurtarma Ekibi Takım Lideri Öğretim Görevlisi Hasip Cana ise programın son bölümünde, depremde edindikleri saha deneyimlerini paylaştı.