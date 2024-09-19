Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin Sanat Güneşi Zeki Müren için anma gecesi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda düzenliyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ünlü sanatçı Zeki Müren’i vefatının 28’inci yılında unutmadı. Tarzı ve farklı sesiyle yaşadığı döneme damga vuran ve bugün dahi büyük bir hayran kitlesine sahip olan besteci, söz yazarı ve yorumcu Zeki Müren için bu akşam anma programı düzenlenliyor.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında’ adlı anma programında Turgay Kızıltuğ Müzik Akademisi Orkestrası ile birlikte sahne alacak olan Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner, anlatacağı masallar ve anıları ile geceye katılanlara duygu yoğunluğu yaşatacak. Şef/solist Turgay Kızıltuğ ise Sanat Güneşi Zeki Müren’in birbirinden güzel eserlerini seslendirecek.