Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, irritabl bağırsak sendromu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle kendini gösteren bu rahatsızlığın, milyonlarca insanın yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Dr. Sarıkaya, sağlıklı bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizliklerin, stres, kaygı ve depresyon gibi ruhsal durumların, yüksek yağlı ve düşük lifli diyetlerin, irritan gıdaların ve bağırsak kaslarının olağandışı şekilde çalışmasının hastalığın ortaya çıkmasına neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, tedavinin her bireye özgü bir şekilde planlanmasının önemine dikkat çekti.

“Milyonlarca insanı etkileyen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen yaygın bir sağlık sorunudur”

İrritabl bağırsak sendromunun milyonlarca insanı etkileyebilen bir sağlık sorunu olduğunu söyleyen Dr. Sarıkaya, “İrritabl bağırsak sendromu, bağırsakların işleviyle ilgili kronik bir rahatsızlıktır ve milyonlarca insanı etkileyen, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilen yaygın bir sağlık sorunudur. IBS genellikle karın ağrısı, şişkinlik, aşırı gaz, ishal, kabızlık veya her ikisinin bir arada görüldüğü dönüşümlü bağırsak hareketleri ile karakterizedir. Bu belirtiler kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve bazı bireylerde dönemsel olarak şiddetlenebilir. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizlikler IBS belirtilerini tetikleyebilir. Stres, kaygı ve depresyon gibi durumlar IBS belirtilerini artırabilir. Bağırsak kaslarının normalden farklı şekilde çalışması, rahatsızlık hissine neden olabilir. Yüksek yağlı, düşük lifli veya irritan gıdalar IBS’yi tetikleyebilir. Tedavi ve yönetim süreci, kişiye özel olarak planlanmalıdır” dedi.