Operasyonda aralarında hastane yöneticileri, asker kaçakları ve hemşirelerin bulunduğu 11 farklı kişi kıskıvrak yakalandı. Askere gitmek istemediği için hastaneden çürük raporu talep eden, yasalara aykırı olduğu halde el altında 45.000 TL karşılığında çürük raporu vermeyi kabul eden iki hastanenin çalışanları tek tek tutuklandı.

İhbar ile Olay Yerine Giden Ekipler Neyle Karşılaştı?

Yapılan ihbar doğrultusunda olay yerine giden ekipler plan doğrultusunda hazırlanan sahte raporları tek tek tespit etti. Şebeke liderinin hastanenin yoğun bakım servisinde çalışan bir kişi olduğu ortaya çıktı.

Hastane yöneticileri ve hemşirelerin de olduğu skandal olayın detayları da açığa çıktı. Ön muayene işlemleri ve raporları alabilmek için sağlık ocakları ile işbirliği halinde oldukları tespit edildi.

7 Asker Kaçağı ile…

Üstelik asker kaçaklarının adres değişikliği yapabilmelerine de yardım edilmişti. Toplamda 7 asker kaçağına sahte çürük raporu verildiği ve iki kişi için sahte engelli raporu alındı kayıtlara eklendi.