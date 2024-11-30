Yetkililer sisin hava kirliliği ile birleşmesiyle daha fazla zararlı olduğunu belirtiyor.

İnegöl'de kış mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle sabah saatlerinde yoğun sis görülmeye başlandı. Vatandaşlar, sisin neden olduğu düşük görüş mesafesi nedeniyle özellikle trafikte zorluklar yaşarken, sanayi bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki hava kirliliği dikkat çekiyor.

İnegöl'de yaşanan yoğun sisin, özellikle sabah saatlerinde etkili olduğu gözleniyor. Vatandaşlar, sisin görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdüğünü ve bu durumun sürücüler için önemli bir risk oluşturduğunu ifade ediyor. Sabah saatlerinde bazen 1 metreden bile daha kısa bir mesafeyi görememe sorunuyla karşılaşan sürücüler, bu durum nedeniyle dörtlü ışıkları kullanarak ilerlemek zorunda kalıyorlar