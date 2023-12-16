Belirli bir birikimi bulunup kendi aracının sahibi olabilmek için nakit ihtiyacı duyanlara o benzersiz teklif Şekerbank'tan geldi. Yıl sonuna özel düşük faizli taşıt kredisi arayanlar için kefilsiz, masrafsız 50.000 TL kredi ilaç gibi gelecek.

Uygun vade koşulları ile kişiye özel düzenlenen bütçe planlaması yeni yılda avantajları katlayarak arttırıyor. Şekerbank'ın bireysel müşteriye özel sunduğu taşıt kredisi fırsatından faydalanmak isteyenlerin mobil uygulama üzerinden “müşteri hesabı” oluşturduktan sonra taşıt kredisi başvurusunda bulunması yetiyor.

Şekerbank 50 Bin TL Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?

Başvuru sırasında şartları karşılayan ve bankanın talep ettiği evrakları teslim edenler kârlı çıkıyor. Kefil ya da teminat şartıyla aranmaksızın Şekerbank'ın sağladığı bu fırsattan faydalanmak isteyenlerin başvuru sırasında belirli evrakları teslim etmesi yetiyor. Maaşla çalışan kişilerin gelir belgesi, kimlik fotokopisi, başvuru formu ve alacak olduğu araca dair ruhsat fotokopisini temin etmesi gerekiyor.

Şekerbank 50 Bin TL Taşıt Kredisi Ödeme Planı

Aracın kasko değeri üzerinden hesaplanan vade aralığı maksimum 48 aya kadar çıkabiliyor. Şekerbank ikinci el taşıt kredisi kampanyası 50.000 TL kredi teklifi 48 ay vadede ayda sadece 2.757 TL ödenerek alınabilir.