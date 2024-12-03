Başiskele’de başlatılan "Gönül Bağı" projesi ile ev ev gezerek vatandaşlarla bir araya gelen personeller, öneri ve talepleri yerinde dinleyerek, sorunların çözümü için notlar alıyor.

Başiskele Belediyesince hayata geçirilen projede ilk ev ziyaretleri Altınkent Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan personellerden oluşan ekip, kapı kapı dolaşarak vatandaşların evlerine konuk oldu. Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün selamını ileten personeller, hizmet ve eserlerle ilgili memnuniyet anketi yaptı. Ayrıca Gönül Bağı ekipleri, vatandaşların görüş, öneri ve taleplerini de dinleyerek notlar aldı.