Ticaret sektörüne özel olarak hazırlanan '2024 Küresel E-Ticaret Müşteri Deneyimi Raporu' e-ticaret sektöründeki müşteri memnuniyeti ve sadakatine dair önemli bulgular sundu. Türkiye, müşteri memnuniyetinde küresel ortalamanın altında.İSTANBUL (İGFA) - Müşteri Deneyimi dijital iş hizmetlerinde küresel bir lider olan Teleperformance’ın ödüllü araştırma merkezi Business Insights Lab tarafından gerçekleştirilen “2024 Küresel E-Ticaret Müşteri Deneyimi Raporu”, e-ticaret sektöründeki müşteri memnuniyeti ve sadakatine dair önemli bulguları ortaya koydu.

Türkiye’nin de dahil olduğu 11 ülkede, 57.543 tüketici ile gerçekleştirilen araştırma, e-ticarette hızla değişen müşteri davranışlarına ve trendlerine ışık tuttu.

ONLİNE ALIŞVERİŞİN ZİRVESİNDE KIYAFET VE AKSESUAR BULUNUYOR

Araştırmaya göre son bir yılda katılımcıların yüzde 91'i online alışveriş yaparken, en çok tercih edilen ürün kategorisi yüzde 62 oranıyla kıyafet ve aksesuar oldu. Bu kategoriyi sırasıyla yüzde 43 ile kitap, müzik ve video; yüzde 40 ile de yiyecek ve içecek izledi. Gelecek 12 ayda da kıyafet ve aksesuar, alışveriş planlarında en öncelikli kategori olarak öne çıkıyor. Ödeme yöntemleri açısından bakıldığında, yüzde 27 ile en sık tercih edilen yöntem kredi kartı olurken, banka kartı yüzde 18 ve dijital/mobil cüzdan yüzde 11 oranıyla onu takip ediyor.

Dünya genelinde alışveriş deneyiminden en memnun tüketiciler Meksika’da bulunuyor ve Meksika’yı Brezilya ile Hindistan takip ediyor. Küresel müşteri memnuniyeti ortalaması 10 üzerinden 8,5 iken, Meksika’da bu oran 9 seviyesine ulaşıyor. Türkiye’de ise müşteri memnuniyeti, sektördeki gelişmelere rağmen bir önceki yıla göre düşerek 8,4 puanla küresel ortalamanın altında yer alıyor.

Marka tavsiye oranında Meksika yüzde 68 ile yine ilk sırada yer alırken ardından Brezilya (yüzde 66) ve Hindistan (yüzde 58) geliyor. Türkiye ise bir önceki yıla göre yüzde 17'lik bir düşüşle, marka tavsiye etme oranında yüzde 44 ile 7. sırada yer alıyor. Markalara bağlılık konusunda ise Brezilya 9,1 puanla ilk sırada bulunurken, Türkiye 8,3 puanla 6. sırada yer alıyor ve bu alanda da geçen yıla göre 7 puanlık bir azalma gözlemleniyor.

“2024 Küresel E-Ticaret Müşteri Deneyimi Raporu”na göre dünya genelinde e-ticaret tüketicilerinin en çok kullandığı ilk üç kanal e-mail/web formları, sesli iletişim ve mobil uygulamalar olarak sıralanıyor.

TÜRKİYE, MARKALARIN MOBİL UYGULAMA KULLANIMINDA DÜNYADA İKİNCİ SIRADA

Tüketicilerin markaların mobil uygulamalarını en yoğun kullandığı ülke Hindistan olurken, Türkiye bu alanda ikinci sırada yer aldı. Son bir yılda Çin ve Amerika'da mobil uygulama kullanımında dikkat çekici bir artış gözlemlendi.

Türkiye’de tüketiciler, web sitesi ve mobil uygulamalardan 8.1 puanla yüksek bir memnuniyet ifade ederken, bu memnuniyet düzeyini sosyal medya hizmetleri (7.8 puan) ve self servis hizmetler (7.6 puan) takip ediyor.

TÜKETİCİLERİN YÜZDE 20’Sİ ONLİNE ALIŞVERİŞTE GÜVENLİK SORUNU YAŞIYOR

"2024 Küresel E-Ticaret Müşteri Deneyimi Raporu"na göre, dünya genelinde tüketicilerin yüzde 20’si online alışveriş yaparken güvenlik sorunları yaşıyor. Ancak bu kişilerin yüzde 65’i yaşadıkları güvenlik sorununu markalarına bildirmiyor. Bildirimde bulunmayanların büyük bir kısmı, sorunun markalarının sorumluluğunda olmadığını ya da nasıl bildireceklerini bilmediklerini ifade ediyor. Güvenlik sorunu bildiren tüketiciler ise sırasıyla Hindistan, Türkiye ve Çin’de yoğunlaşıyor.

Meksika, tüketicilerin sorunlarını tek bir etkileşimde çözme oranıyla yüzde 87 ile ilk sırada yer alırken, Türkiye 11 ülke arasında 8. sırada bulunuyor. En az eforla sorunlarını çözme konusunda en memnun tüketiciler Meksika'dan çıkıyor.

Araştırma sonuçları, müşteri hizmetlerinin müşteri sadakati üzerindeki güçlü etkisini de gözle önüne seriyor. Markalarıyla iletişime geçtiğinde olumsuz bir deneyim yaşayan tüketicilerin, aynı markayı tekrar tercih etme veya sadık kalma olasılığı önemli ölçüde azalıyor. Son temaslarında olumlu bir deneyim yaşayan tüketiciler, yüzde 7 oranında daha yüksek sadakat gösterirken, olumsuz deneyim yaşayanlar yüzde 30 oranında daha düşük sadakat eğilimi sergiliyor.

TÜKETİCİLER, YAPAY ZEKA DESTEKLİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNDE İNSAN DENETİMİNİ TERCİH EDİYOR

Bu yıl ilk kez müşteri hizmetlerinde yapay zeka desteği araştırmalara dahil edildi. Küresel tüketicilerin yüzde 61’i, yapay zeka destekli etkileşimlerin insan denetimiyle birleştiğinde en iyi sonucu vereceğini düşünüyor. Türkiye'deki tüketiciler de bu görüşle paralel bir eğilim sergileyerek, yalnızca yüzde 9'u yapay zeka botları veya otomatik hizmetler aracılığıyla destek almayı tercih ettiğini belirtiyor.