Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, deniz otobüslerinin belirli saatlerdeki seferlerinin iptal edildiği belirtildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün 07.00’deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00’deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30’daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 11.30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55’teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.

Kaynak: BÜLTEN