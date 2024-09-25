Bursa’da bugün hava parçalı bulutlu ve sakin geçiyor. Sabah saatlerinde 18°C civarında seyreden sıcaklık, öğle saatlerinde 26°C'ye kadar çıkacak. Gün boyunca rüzgar hızı 15 km/s civarında olacak ve hissedilir bir serinlik yaşanabilir. Akşam saatlerinde bulutlanma artışı bekleniyor, ancak yağış ihtimali düşük. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklarda hafif bir düşüş yaşanabilir. Özellikle hafta sonuna doğru kısa süreli yağışlar etkili olabilir.

İnegöl Hava Durumu (25 Eylül 2024)

İnegöl’de bugün sabah saatlerinde serin bir hava hakim. Sıcaklık 17°C civarında başlayıp öğleden sonra 25°C'ye kadar yükselecek. Gün boyunca hafif esen rüzgarlar, havanın daha rahat hissedilmesine neden olacak. Akşam saatlerinde ise gökyüzü açık ve rüzgar sakin. Önümüzdeki günlerde İnegöl'de hava sıcaklıklarının düşmesi ve hafta sonuna doğru yağışlı hava geçişlerinin olması bekleniyor.