Meteoroloji, Bursa için 5 günlük hava durumu tahminini yayınladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Bursa'da Cuma günü (bugün) çok bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Bursa'da gün içinde en düşük sıcaklık 12° olurken en yüksek sıcaklığın 25° olacağı bekleniyor.

Hafta sonunun ilk gününde (yarın) sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 12° olarak ölçülürken gün içerisinde hava parçalı bulutlu olacak ve en yüksek sıcaklık 26° olacak.

Pazar günü sabah saatlerinde hava sıcaklığının 11° olacağı tahmin edilirken gün içinde havanın az bulutlu olacağı bekleniyor.

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl’de Cuma günü (bugün) en düşük sıcaklığın 9°, en yüksek sıcaklığın ise 25° olması beklenirken gün içinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ