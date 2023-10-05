Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında karşılaştığı Slovakya ekibi Spartak Trnava'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Türkiye'nin ülke puanı yükseldi.



Antona Malatinského Stadyumu'nda oynanan müsabakada, temsilcimize galibiyeti getiren golleri 70. ile 81. dakikalarda Joshua King attı. Spartak Trnava'nın golünü 88. dakikada Kelvin Ofori kaydetti.

Sarı-lacivertli temsilcimiz, bu sonuçla beraber ikinci maçların ardından puanını 6'ya çıkararak grubunda liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe, gruptaki üçüncü maçında 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te Ludogorets ile sahasında karşı karşıya gelecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakika Fenerbahçe sağ kanattan orta yapmak istedi ancak Kent, Mikovic'in müdahalesi nedeniyle yerde kaldı ve hakem faul yaptı.

6.dakikada Fenerbahçe sol kanattan King ile geldi ama içeri çevirdiği topta savunma topu uzaklaştırdı.

8.dakikada Fenerbahçe sol kanattan etkili atak yaptı. Ooesterwolde 30 metre öteden topu sürdü ve ardından şutunu çekti ancak top savunmaya çarpıp köşe vuruşuyla sonuçlandı.

9.dakikada Fenerbahçe oyuna çok etkili girdi. Kent sağ kanattan topu aldı ve şutunu çekti ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

11.dakikada Fenerbahçe sağ kanattan ileri doğru atak yaptı ancak Zajc Mert Hakan'ın elinden gelen topu kontrol edemedi ve top Spartak Trnava'ya gitti.

16. dakikada Spartak Trnava kontra atak yapmaya çalıştı ancak Osayi müdahale ederek topu kurtardı.

21.dakikada Fenerbahçe sağ kanattan atak yaptı ama Osayi'nin pası Zajc'ın ıskalayıp dışarı çıktı.

23. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan orta yapmak istedi ama Kosa Kent'e faul yaptı. Daha sonra Kosa Bu hareketin ardından sarı kart gördü.

25.dakikada Fenerbahçe sol kanattan etkili bir atak yaptı. Oosterwolde topu hareket ettirdi ve King'in şutu savunmanın uzağına saptı.

27.dakikada Fenerbahçe uzun topları etkili bir şekilde oynadı. Mert Hakan, Crespo'nun pasının ardından yerde kalarak penaltı vuruşunu bekledi ancak hakem devam dedi.

27. dakikada Var kontrolünden devam kararı geldi ve maç devam etti.

30. dakikada ise Jan Bernat, Oosterwolde'ye sert müdahalesinin ardından sarı kart gördü.

33. dakikada Fenerbahçe'nin kontra atağa çıktı. Mert Hakan 40 metre öteden topu sürdü ve ardından King'e pas verdi ancak King şut atamadan defans topu üst köşeye gönderdi.

Zajc'ın 37. dakikada kullandığı köşe vuruşunda Batshuayi kafa vuruşunu yaptı ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada serbest vuruşta Becao kafa vuruşunu yaptı ve top Fenerbahçede kaldı.

45. dakikada Batshuayi hakeme şiddetle itiraz edince sarı kart gördü.

45. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan çok etkili atak yaptı ancak Kent'in pası Osayi'yi karşılamadı.

İlk yarı sonucu: Spartak Trnava 0-0 Fenerbahçe

İkinci yarı başladıktan hemen sonra Fenerbahçe sağ kanattan etkili atak yaptı ancak Osayi'nin ortası defans tarafından karşılandı.

49. dakikada Spartak Trnava sağ kanattan orta yapmak istedi ama Oosterwolde rakip takımın arasına girdi ve top dışarı çıktı.

50. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili bir müdahalede bulundu. Crespo, Kent'in pasından topu aldı ve şutunu çekti, ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

54. dakikada Spartak Trnava etkili geldi Kosa'nın şutunda İrfan topu korner çeldi.

55' Spartak Trnava bu kez sol kanattan atak yapmak istedi ama Becao topu direğin yanından dışarı gönderdi.

57. dakikada Fenerbahçe sol kanattan atak yapmak istedi ancak çift top mücadelesinde Mert Hakan'ın müdahalesi üzerine hakem serbest vuruş verdi.

58. dakikada ise Spartak Trnava sol kanattan etkili bir atak yaptı ancak Serdar Aziz müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

61. dakikada Spartak Trnava etkili bir müdahale yaptı ama Serdar Aziz hemen müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Daha sonrasında Fenerbahçe çok etkili blok yaptı ve topu sağdan alan King, Bathuayi'yi buldu ancak Bathuayi'nin şutu kalecide kaldı.

63. dakikada Fenerbahçe'de üç oyuncu değişikliği yapıldı: Mert Hakan, Zajc ve Becao maçtan çıkarken, Szymanski, Djiku ve Fred maça giren oyuncular oldu.

64. dakikada Fenerbahçe sol kanattan etkili bir atak başlattı ancak Oosterwolde sahada kaldı ve topa elle müdahale etti ardından hakem düdüğü çaldı.

70. dakikada King'in attığı gol ile Fenerbahçe rakibi karşısında 1-0 öne geçti.

70. dakikada ceza sahasının hemen dışından topu karşılayan King, çok net bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

72. dakikada Fenerbahçe neredeyse gol atıyordu. Oosterwolde'nin ortasında King topu üstten auta yolladı.

76. dakikada Spartak Trnava'nın oyuncu değişikliği yaşandı. Çıkan oyuncular Sulek ve Bernat, oyuna giren isimler ise Stefanik ve Milan Ristovski oldu.

77. dakikada Spartak Trnava oyuna çok etkili girdi. Topun sol taraftan kaleye gelmesiyle Oosterwolde müdahale etti ve Daniel'in şutu direğin üzerinden dışarı çıktı.

79. dakikada F.Bahçe sağ kanattan Osayi ile çıkmak istedi ancak Mikovic'in müdahalesi yerde kaldı ve hakem serbest vuruş verdi.

81. dakikada King takımını 2. gol ile buluşturdu ve durumu 2-0'a getirmeyi başardı.

81. dakikada Fred aniden sol kanatta ceza sahası içerisinde boşluk buldu, ortasını yaptı ve King topu boş ağlara gönderdi.

84. dakikada Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği oldu. Çıkan oyuncular King ve Bathuayi, giren oyuncular ise Tadic ve Umut Nayir oldu.

86. dakikada Spartak Trnava'da 3 oyuncu değişikliği birden oldu. Çıkan oyuncular Daniel, Duris ve Mikovic giren oyuncular Miha Breznik, Philip Azango ve Jakub Paur.

Ofori 88. dakikada takımını gol ile buluşturdu ve durumu 2-1 e getirdi.

88. dakikada Oosterwolde'nin top kaybında Ofori bir anda topla buluştu ve boş ağlara topu gönderdi.

89’. dakikada sarı lacivertliler Szymanski'nin golü ile durumu 3-1' getirmeyi başardı.

90. dakikada Szymanski'nin attığı gol iptal edildi ve durum tekrardan 2-1'e geldi.

Maç sonucu: Spartak Trnava 1-2 Fenerbahçe