Bulantı, kusma yemek borusu kanseri habercisi değil aslında. Yani yemek borusu kanseri belirtileri arasında pek yer almaz. Yalnız kusma şu şekilde olabilir; eğer yemek borusunun alt ucunda tıkanma olursa, hasta yemeği yedikten birkaç dakika sonra birikir ve yediklerini çıkartır. Bu şekilde kusma olabilir. Bu genellikle ileri aşama yemek borusu kanserinde gördüğümüz bir durum. Ama mide kanserinde olduğu gibi bulantı ve kusma çok ön planda olan bir belirti değil. Kusma erken bir belirti değil daha ileri aşama bir belirtidir. Bulantı ise pek görmediğimiz bir durumdur.