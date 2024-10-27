Oy kullanma süreci, bu sabah 07.00 itibarıyla başladı. İnegöl'de, Akhisar İlkokulu ve Yenice Perihan Coşkun İlkokulu'nda kurulan sandıklar, çifte vatandaşlar tarafından sabahın erken saatlerinde doldurulmaya başlandı.



Balgöç Derneği Başkanı Ertan Sütçü seçimlerle ilgili “Bugün İnegöl’de Bulgaristan’ın erken seçimleri dolayısıyla sandıklar kuruldu. İnegöl’de ilçemizde 3 tane sandık kuruldu. Bunlarla alakalı 166, Bursa genelinde 42 sandık kuruldu. Bugün itibarıyla oylama işlemleri devam ediyor. Sabah saat 7 itibarıyla oy kullanma işlemleri akşam 20’e kadar devam edecek. Bunla alakalı vatandaşlarımız anayasal haklarına sahip çıkıp yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Umarız ki Bulgaristan’da 3,5 yıldır süregelen bu siyasi istikrarsızlık bugün itibarıyla sona erer. Bunla alakalı oy kullanmayan ve oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızı da saat 20 ‘e kadar Akhisar İlkokulu ve Yenice Perihan Coşkun İlkokulu’na davet ediyoruz. “ ifadelerini kullandı.



Oyunu kullanmak için gelen Ayşe Yılmaz “ Geldik, yine oyumuzu kullandık. 3,5 yıldır hükümet kurulamıyor. Umarım bu sefer hayırlı sonuçlar elde edilir. Katılım yoğun. “ dedi.



Oy verme işlemlerinin bugün saat 20.00'de sona ereceği bildirildi.