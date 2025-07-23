Programda diksiyon ve iletişim becerileri, asayiş, narkotik ve terörle mücadele konularında farkındalık artırılması hedeflendi. Eğitimin ilk kısmında, çalışanların etkili Türkçe kullanımı, topluluk önünde konuşma teknikleri ve müşteri memnuniyetini artıracak iletişim stratejileri üzerinde duruldu. Amaç, BURFAŞ çalışanlarının halkla ilişkilerde daha yetkin ve özgüvenli olmalarını sağlamaktı. İkinci bölümde ise Bursa İl Emniyet Müdürlüğü uzmanları tarafından güvenlik alanında bilgiler verildi. Personel genel asayiş, narkotik maddelerin zararları ve tanınması ile terörle mücadele konularında bilgilendirildi. Bu eğitimler sayesinde BURFAŞ çalışanlarının kamusal alanlarda yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı daha dikkatli ve bilinçli davranmaları, şüpheli durumlarda doğru tepkiler vermeleri amaçlandı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Altunsoy, kurumlar arası iş birliğinin kamu hizmeti kalitesini artırma ve toplumsal güvenliği sağlama açısından önem taşıdığını belirtti. Çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesinin hem kendi güvenlikleri hem de hizmet verdikleri vatandaşların refahı için gerekli olduğunu vurguladı. Eğitimlerin sonunda Altunsoy ile BURFAŞ Genel Müdürü Muhammet Erhan Pınar, eğitmenlere teşekkür belgelerini sundu.

Kaynak: Bülten