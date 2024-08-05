2024-2025 sezonunun tüm branşlarında şampiyonluk parolası ile yola çıkan Burhaniye Belediyespor U-10, U-11, U-12, U-13 ve U-14 Takımları ilk antrenmanlarını tamamladı.

Yapılan genel yetenek taramaları ile kadrosunu güçlendiren Siyah-Beyazlı ekip ilk antrenmanını Burhaniye Spor Toto Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Teknik heyet ve genç yeteneklerin tam kadro olarak katıldığı günün antrenmanı yaklaşık iki saat sürdü. Isınma ile başlayan antrenman adaptasyon ve ardından kondisyon antrenmanı ile devam etti.

Antrenörler Onur Durmaz, Barış Aktaş, Ünal Korkmaz üçlüsünün, Kaleci Antrenörü Ercan Ocaktürk, Burhaniye Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Osman Akkoç ile Burhaniye Belediyespor Kulübü Futbol Alt Yapı Sorumlusu Erhan Güngör’ün tüm futbolcuları ile birebir koordineli olarak ilgilendiği antrenmanda genç futbolcuların yüksek performans gösterdiği gözlemlendi.