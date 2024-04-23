23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıldönümü tüm yurtta olduğu Balıkesir’in Edremit ilçesinde de coşkuyla kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını nedeniyle Edremit Şehit Hamdibey Meydanı’nda Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına Çelenk Sunumunun akabinde kutlamalar Edremit Kapalı Spor Salonunda devam etti.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Edremit Kapalı Spor Salonunda hazırlanan kutlama programına Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programında; günün anlam ve önemini belirten bir konuşmalar gerçekleştirilirken yarışmada başarı gösteren öğrencilere ödülleri protokol tarafından takdim edildi. İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan yarışmalar, halk oyunları, şiirler ve müzik gösterileri davetliler tarafından beğeniyle izlendi.

Öğrencilerinin bayrak gösterisine Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ta ellerinde bayraklar ile katıldılar.