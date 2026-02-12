Hacı Gürsesler Cami, imece ile güzelleştirildi. Caminin avizeleri ve halıları yenilenirken, cami avlusunu da mermer döşendi. Caminin güzel bir görünüm kazandığını kaydeden Hacı Gürsesler Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Yunus Türk, 'Camimizin avizelerini ve halılarını yeniledik, Avluya da mermer kapladık. Mermerlere para vermedik. Bursa Kemalpaşada Deveci Konağı Mermer İşletmesi mermerlerden para almadı. Cami için 620 bin lira harcandı. Hepsine cemaatimiz destek oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Camimiz Ramazan öncesi ışılı oldu' dedi. Cami imamı Muhammet Çevik de, destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA