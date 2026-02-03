'Bir Botla Umut, Bir Montla Mutluluk' mottosuyla gerçekleştirilen proje, öğrencilerin kış mevsimini daha güvenli ve sıcak geçirmelerine katkı sunmayı amaçladı. Proje kapsamında belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilerin bot ve mont ölçüleri tespit edilerek ihtiyaçlarına uygun ürünler temin edildi. Gönüllü öğrenciler tarafından yürütülen süreçte bağış temini, lojistik planlama ve teslim organizasyonu gerçekleştirilerek Pelitköy ve Öğretmenler Mahallesi muhtarlıkları aracılığıyla öğrencilere ulaştırıldı. Gerçekleştirilen etkinliğe, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Fakülte Dekan Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çolakoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Özkan Demir, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Setenay Melek Yurttabid ile BUBYO Otel Müdürü Nurettin Büyükbaş katılım sağlayarak öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik sonunda Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: 'Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ederek ihtiyaç sahibi çocukların yüzünde tebessüm oluşturması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Bu proje, iyiliğin paylaşıldıkça büyüdüğünün en güzel göstergesidir.' Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban'ın danışmanlığında, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü 3. sınıf öğrencileri Mehmet Sezer, Sümeyra İlhan, Gözde Kalaycıoğlu, Sude Nur Aslan, Yusuf Rahmioğlu, Furkan Efe ve Mehmet Efe Erol tarafından yürütülen çalışma, ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kışlık giyim desteği sağlayarak toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedefledi.

Kaynak: İHA