Balıkesir’in Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş’in başkanlığında üniversitelerde güvenlik tedbirleri değerlendirilme toplantısı ilgili kurum amirlerinin katılımı ile maymakamlık toplantı salonunda yapıldı.

Üniversitelerde 2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi öncesi alınan tedbirlerinin konuşulduğu toplantıda; İlçedeki yüksekokullarda okuyan öğrencilerin yurt sorunları, yükseköğretim kurumlarında güvenlik ve trafik tedbirlerinin alınması, huzurlu eğitim ortamının sağlanması için yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Toplantıya İlçe Kaymakamı İlyas Memiş, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Oğuzhan İlban, Burhaniye Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Muammer Bezirgan, Belediye Başkanı Yardımcısı Oktay Erbalaban, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Emniyet Müdürü V. Hakan Dereli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Arslan Alparslan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Tuncay Kuru, UEDAŞ Burhaniye İşletme Şefi Enis Köse katıldı.