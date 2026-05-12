Bilecik'in Vezirhan beldesinde jandarma ekiplerince okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Vezirhan Beldesi İlkokulu önünde okul servis araçlarına yönelik trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde servis araçlarının evrakları, emniyet kemeri kullanımı, araçların teknik yeterlilikleri ile taşıma kurallarına uygunluğu kontrol edildi.

Öte yandan, öğrencilerin güvenli şekilde taşınmasının amaçlandığı uygulamada herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetlenen araç sürücülerine cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.