Burhaniye ilçesinde, 2023-2024 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda mücadele edecek olan Burhaniye Belediyespor’un rakibi, Manisa temsilcisi Yunus Emre Belediyespor oldu. Yunus Emre Belediyespor-Burhaniye Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası ön eleme turu mücadelesi 17 Eylül Pazar günü Manisa’da oynanacak.

Burhaniye Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası’nda ön eleme turunu galibiyetle geçmesi durumunda TFF 3.Lig takımlarının da yer aldığı 1. Tur’da rakibiyle 26-27-28 Eylül tarihlerinde mücadele edecek. 1.Tur’da TFF 3.Lig’den 48 takım, Bölgesel Amatör Lig’den 14 takım bulunuyor.