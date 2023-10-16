Bursa Yıldırım Belediyesi tarafından başlatılan Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nin temeli düzenlenen bir törenle atıldı. Törene, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Şahin Biba ve Ufuk Ay, hak sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye'nin ve Bursa'nın deprem riskine dikkat çekerek, kentsel dönüşüm projelerinin aciliyetini vurguladı. Yılmaz, "Yaşadığımız depremlerde yaşadığımız acılar, kentsel dönüşümün zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerekliliğini ortaya koyuyor. Depreme dayanıksız, güvenliksiz, günümüzün beklentilerine cevap vermeyen yapı stoğunu, depreme dayanıklı, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş, ulaşılabilir, modern yaşam alanlarına dönüştürmek zorundayız. Bu hedefle ilçemizde 3'ü Büyükşehir Belediyemiz eliyle olmak üzere 10 farklı kentsel dönüşüm projemiz devam ediyor. Yine özel sektör eliyle yapılan ve bizim desteklediğimiz projeler göz önüne alındığında binlerce konutun dönüşümünü sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bir bölgede, Yıldırım Belediyesi'ne ait 12 bin 584 metrekarelik arazi üzerinde gerçekleştirildi. Proje, 4 blokta toplamda 284 konut ve 28 işyerini içerecek şekilde tasarlandı. Ayrıca projenin bir parçası olarak 291 araçlık otopark, sosyal donatı alanları ve yeşil alanlar da bulunacak.

Başkan Yılmaz, Yıldırım'da uygulanan kentsel dönüşüm projelerinin, vatandaşların talepleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak özgün bir şekilde hazırlandığını vurguladı. Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çevreci yaklaşımların benimsendiğini belirterek, projenin ortak alanlarının aydınlatması için güneş enerjisinden elektrik kullanılacağını ve yağmur sularının sulama için toplandığı bir sistem geliştirileceğini ifade etti. Ayrıca, projede elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla şarj istasyonları da bulunacak.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, Yıldırım'daki kentsel dönüşüm projelerinin ilçenin marka değerini artırdığını ve Başkan Yılmaz'ın yoğun çabalarının altını çizdi. AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen de Başkan Yılmaz'ın kentsel dönüşüm çalışmalarına öncülük ettiğini ve Türkiye genelinde bu alandaki kanun düzenlemesine liderlik yaptığını belirtti.