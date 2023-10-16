Tarım Kredi Kooperatif marketleri, birçok üründe indirime gitmeye başladı. Bugün başlayan indirimler kapsamında İnegöl’de tüketiciler özellikle süt ve süt ürünlerine yöneldi. Peynir ve tereyağından yapılan indirimler nedeniyle raflar çabuk boşaldı. Bugün başlayan indirim kampanyası, 2 Kasım'a kadar devam edecek.



TARIM KREDİ'DE İNDİRİM ORANI

3 bini aşkın Tarım Kredi Kooperatif marketinde mevcut indirimlere ek olarak, düzenlenen kampanya ile fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapılacak.

TARIM KREDİ'DE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE

İndirimler; süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi temel ihtiyaç ile deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünlerini kapsayacak.



TARIM KREDİ'DE İNDİRİMLER NE ZAMAN BİTİYOR?

İndirim kampanyası bugün başlayacak, 2 Kasım'a kadar devam edecek. Marketlerde cumartesi, pazar ve pazartesi manav reyonundaki indirimler de sürecek.