Bursa Büyükşehir Belediyesi "başvuru tarihin kaçırmayın" diyerek itfaiye eri alımını yeniden duyurdu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kurumbünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere 100 İtfaiye Eri alımı gerçekleştirecek. Başvurular 9 Mart 2025 Pazar gününe kadar web sitesi (http://bursa.bel.tr) üzerinden online olarak gerçekleştirilecek olup, ilan içeriğinde belirtilen şartları taşıyanların, talep edilen belgeler beraberinde 10-14 Mart 2025 tarihleri arasında Belediyeye şahsen başvuruda bulunması gerekmektedir.