Bursa Büyükşehir Belediyesi uzun bir aradan sonra Eylül ayı birinci oturumu 12 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2024-2029 seçim döneminin 5. 1.dönemin 5. Olağan Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşiminin açılışını gerçekleştirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonunun, hüküm ve tasarrufu Belediyede bulunan Orhangazi ilçesi, Şehit Erhan Öztürk Parkı adresinde imal edilen kafeterya ve dış kullanım alanının B Kafe olarak kullanılmak üzere BURFAŞ'a işletmesinin devri ile ilgili raporu oy birliği ile kabul edildi.

BURSA'DA ÜNİVERSİTELER BELEDİYE İLE PROTOKOL İMZAYALACAK

Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalanması ile ilgili müşterek raporu oy birliği ile kabul edildi.

AKARYAKIT İŞLETMESİ ANA SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILACAK

Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, Akaryakıt İşletmesi Ana Sözleşmesinde değişiklik yapılması ile ilgili müşterek raporu oy birliği ile kabul edildi. Bozbey ilerleyen zamanlarda enerji şirketine dönüştürülebileceğini aktardı.

BURSA BAROSU BAŞKANLIĞI İLE PROTOKOL İMZALANACAKPlan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, çocuk ve kadın hakları temelinde gerçekleştirilen faaliyetler, şiddete maruz kalan ya da şiddete uğrama riski olan kadın ve beraberindeki çocuklara yönelik hukuki danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile hizmetlerin kolay, ulaşılabilir, hızlı, güvenli, nitelikli ve ücretsiz olarak sunulması amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Barosu Başkanlığı arasında protokol imzalanması ile ilgili müşterek raporu oy birliğiyle kabul edildi.

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, Görükle Gençlik Merkezinin bir bölümünün "Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi" kapsamında Dijital Gençlik Merkezine dönüştürülmesi maksadıyla Türkiye Belediyeler Birliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ile ilgili müşterek raporu oy birliği ile kabul edildi.

Plan ve Bütçe-Hukuk Komisyonlarının, nüfusu belli bir yoğunluğun altında olan yerleşim yerlerimizde faaliyet gösteren bakkal, yerel esnaf ve üreticileri korumak amacı ile yeni açılacak zincir marketlerle ilgili tedbir alınması ile ilgili müşterek raporu hakkında Bozbey konuşma gerçekleştirdi. Bozbey, "Yerel esnafı mutlaka korumak zorundayız. Arkadaşlarımız ilgili odalarla görüşerek ilgili komisyonun tekrardan rapora sunulması gerektiğini düşünüyorum" dedi. Oy çoğunluğu ile komisyona havale edildi.