Serdivan Belediyesi Kültür Sanat’ta düzenlenen yaz dönemi atölyeleri, yoğun katılımla sona erdi.

Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik olarak düzenlenen atölyeler, 5 hafta boyunca devam etti. Yetişkinler, Modern Çağ ve İslami Yükümlülüklerimiz gibi konularda bilgi sahibi olurken, Hayal Gücünü Eğitmek: Kurmaca Atölyesi, Psikoloji: Veli-Aile Seminerleri gibi atölyelerle de kişisel gelişimlerine katkı sağladılar. Çini, Minyatür, Ebru Sanatı, Seramik ve Türk Müziği gibi sanatsal alanlarda da yeteneklerini geliştirme fırsatı buldular. Çocuk bahçesi atölyelerinde ise 3-14 yaş arası çocuklar, duyusal, bilişsel ve motor becerilerini geliştirirken aynı zamanda sosyalleşme imkânı buldular. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen atölyeler, çocukların gelişimlerine önemli katkılar sağladı.

Yoğun ilgi gören yaz atölyelerinin ardından Serdivan Belediyesi Kültür Sanat yetkilileri tarafından, güz dönemi çalışmalarının başladığı ifade edilirken, yenilenen içerikleriyle etkinlikler ve atölyelerle hem yetişkinler hem de çocuklar için keyifli ve verimli bir dönemin daha başlayacağı belirtildi.