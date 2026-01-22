Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, genel sekreterlik görevini Seyfettin Avşar’a verdi.

Bir dönem Osmangazi Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve daha sonra Recep Altepe’nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 2009 yılında Genel Sekreterlik makamına getirilen Seyfettin Avşar, 2016 yılında emeklilik kararı alarak görevden ayrılmıştı.



10 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Seyfettin Avşar’ın yolu 10 yıl sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yolları yeniden kesişti. Doç. Dr. Ergül Halisçelik’in istifasıyla boşalan koltuğa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in oluruyla Seyfettin Avşar getirildi.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı. Bursa Büyükşehir Belediyesi resmi internet sayfasında halen Genel Sekreter olarak Do. Dr. Ergül Halisçelik’in ismi yer alıyor. Atama kararının 1-2 gün içinde duyurulacağı öğrenildi.