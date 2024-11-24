Belediye ekipleri, vatandaşların güvenliği ve günlük yaşamlarının kesintisiz sürmesi için yoğun bir şekilde sahada çalışıyor. Yapılan çalışmalar sonucu, Bursa'nın 169 mahallesinde yollar ulaşıma açıldı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

"Olumsuz hava koşullarıyla mücadelemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve günlük yaşamlarının kesintisiz sürmesi için sahada yoğun bir şekilde çalışıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 169 mahallemizde yollar ulaşıma açılmış, kapalı yolumuz kalmamıştır."