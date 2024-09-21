Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Geleneksel Sünnet Şöleni, bu yıl da yaklaşık bin çocuğun erkekliğe adım atmasıyla coşku dolu anlara sahne oldu. Merinos Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sünnet olan çocukların ve ailelerinin mutluluğuna ortak olurken, çocuklarla hatıra fotoğrafları çektirip onlara hediyeler dağıttı.

Mevlid okunmasıyla başlayan etkinlik, mehter takımının gösterisiyle renklendi. Çocuklar, oyun alanlarında eğlenirken yüz boyama gibi aktivitelerle keyifli vakit geçirdiler. Şölene katılan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve belediye yetkilileri de çocukların sevincine ortak oldu. Başkan Bozbey, organizasyona destek veren hastane yöneticilerine plaket takdim etti.

Etkinlikte konuşan Başkan Bozbey, sünnetin toplumsal dayanışmanın önemli bir simgesi olduğuna vurgu yaptı ve çocukların sağlığının öncelikli olduğunu belirtti. "Sosyal projelerle kentimize değer katıyoruz" diyen Bozbey, eşit fırsatlar sunarak sosyal adaletin sağlanmasının önemini dile getirdi. Ayrıca, Bursa’yı her kesime hitap eden bir şehir haline getirme hedefiyle sosyal projeleri büyüttüklerini ifade etti.

Bozbey, çocukların geleceğin güvencesi olduğunu belirterek, "Sizler bizim yarınlarımızı aydınlatacaksınız" dedi ve ailelere çocuklarını sevgiyle büyüttükleri için teşekkür etti. Program, pasta kesimi, konser ve hediye dağıtımıyla sona erdi.