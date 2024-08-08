Bursa’da toplu ulaşımı daha da ulaşılabilir hale getirip, kalite ve konforu en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 yeni otobüsü daha BURULAŞ bünyesine kattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Ulaşımda en önemli şey, güvenli seyahat ve güler yüzlü hizmettir. Gelişen Bursa’da ulaşım, artık sorun olmaktan çıkmalıdır. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz” dedi.

Bursa’yı son teknoloji ve imkanlarla buluşturmak için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir BeBursa’da toplu ulaşımı daha da ulaşılabilir hale getirip, kalite ve konforu en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 10 yeni otobüsü daha BURULAŞ bünyesine kattı. lediyesi, kentte toplu ulaşım kültürünün yaygınlaşmasına yönelik çalışmaları da hayata geçiriyor. Her gün toplu taşıma araçlarında yüzbinlerce vatandaşı taşıyan BURULAŞ, toplu taşımadaki talepleri karşılamak için kapasitesini artırmaya devam ediyor. Yeni alınan 10 adet otobüs, düzenlenen törenle BURULAŞ filosuna dahil edildi. Böylelikle toplamda 547 araçla Bursa’ya kesintisiz hizmet verilmiş olacak.



Hedef, güvenli ve konforlu hizmet sunmak

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, belediye iştiraklerinin yöneticileri, dernek ve kooperatiflerin temsilcilerinin katıldığı törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, araçların kazanılması konusunda özveride bulunan KARSAN yönetimine teşekkür etti. BURULAŞ ile Türkiye’de en iyi hizmeti verme düşüncesinde olduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, Bursa halkının güvenle ve keyifle yolculuk yapabileceği atmosferi sunmak istediklerini ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde yöneticilerden çalışanlara kadar herkesin aynı duygu ve düşünce içerisinde olduğunu anlatan Başkan Bozbey, göreve gelirken kenti son teknoloji ve imkanlarla buluşturacaklarının, gelişen, güçlenen ve güvenli bir Bursa’da hep beraber gülümseyeceklerinin sözünü verdiğini hatırlattı. Toplu ulaşım sistemini entegre ve ulaşılabilir hale getirmenin, filoyu gençleştirme adına bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Bozbey, “Vatandaşımız açısından son derece önemli olan toplu ulaşımın kullanımını kolaylaştırmak amacıyla yeni metro hatlarının yanı sıra açık, kapalı ve yeraltı otopark sistemleriyle ilgili çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Metro hatlarının yeterli olmadığını biliyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda ulaşım filomuzu gençleştirerek hemşehrilerimize daha modern, güvenli ve konforlu bir hizmet sunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 10 aracımızı filomuza katıyoruz. Önümüzdeki süreçte çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek. Raylı sistemlerle birlikte Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan hep beraber çıkaracağız. Böylelikle toplamda 547 araçla Bursa’mıza kesintisiz hizmet vermiş olacağız” diye konuştu.



“Amacımız, ulaşımın rahatlaması”

Gelişmiş ve çağdaş kentlerde ulaşımın insanların yaşam kalitesini yükselten, ekonomik ve sosyal yaşama eşit erişimini sağlayan bir hizmet olduğunu anlatan Başkan Bozbey, Bursa’da bu standardı yakalamak için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm kaynaklarını, her bir vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için seferber ettiklerini belirten Başkan Bozbey, “Planlamalarımızı, ilçelerimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak gerçekleştiriyoruz. Ulaşım sistemimizin entegre ve ulaşılabilir hale getirilmesinde ‘Ulaşım Master Planı’nı önemsiyoruz. Yakın zamanda Ulaşım Master Planı’nı yenileyerek Bursa’mızın ulaşımla ilgili ihtiyaçlarını ortaya çıkaracağız. Stratejik planlarımıza da dahil ederek halkımıza yeni müjdeler vermek istiyoruz. Amacımız, Bursa’nın en önemli konularından biri olan ulaşımın rahatlaması ve konforun artırılmasıdır” dedi.

“Bursa’da ulaşım, artık sorun olmaktan çıkmalıdır”

Bu amaçla ayrıca BURULAŞ envanterinde bulunan 2 makam aracını vererek yerine 5 adet mikrobüs aldıklarını ve toplu taşıma faaliyetlerinde kullanılmak üzere filoya kazandırdıklarını ifade eden Başkan Bozbey, “Bursaray ve şehir içi otobüslerimizde halkımızdan gelen talepler doğrultusunda gece seferleri sürüyor. Yeni düzenlemelerimiz sayesinde Bursalılar, konforlu ve güvenli seyahat etme imkânı buluyor. Bu konu ilk defa bizim dönemimizde gerçekleşti. Görev alan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ulaşımda en önemli şey, güvenli seyahattir. Bunun yanında güler yüzlü hizmettir. Personelimizin her birinin, hemşehrilerimizi güler yüzle karşılayıp keyifli seyahat etmelerini sağladıklarını biliyorum. Gelişen Bursa’da ulaşım, artık sorun olmaktan çıkmalıdır. Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. ‘Ulaşılabilir bir Bursa’ hedefimize katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni araçlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından KARSAN yöneticileri ve BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli tarafından Başkan Mustafa Bozbey’e sembolik anahtar teslimi yapıldı. Kurdele kesiminin ardından Başkan Bozbey, direksiyon başına geçerek ilk test sürüşünü yaptı.