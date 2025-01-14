Temmuz 2024’te 8,8 milyar TL bedelle el değiştiren AVM'nin depreme uygun olmadığı belirlendi.

BİNANIN BOŞALTILMASI TALİMATI VERİLDİ

Nilüfer Belediyesi, dayanıksız yapı raporu sonrası binanın tahliye edilmesi için 90 günlük bir süre tanıdı. 31 Aralık 2024’te sona eren bu süre zarfında mağazalar taşınarak AVM’yi tamamen boşalttı. Tahliye işlemlerinin ardından yıkım çalışmaları otopark alanından başlatıldı.

23 yıldır hizmet veren AVM’nin kapatılmasının ardından bölgeye ne yapılacağı merak konusu oldu.

YENİ BİR KARMA PROJE PLANLANIYOR

CarrefourSA Bursa AVM’nin bulunduğu alanda Atış Yapı’nın, rezidans, otel ve modern bir alışveriş merkezini kapsayan bir karma projeyi hayata geçireceği öne sürüldü.