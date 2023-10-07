Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, giderek artan ilgiyle karşılanıyor ve Bursa'daki odalar da TOGG'u tercih etmeye başladı. Son olarak, Bursa Yenişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Aydın, yerli otomobil TOGG'un teslim alındığını duyurdu.

Yerli ve milli otomobil TOGG'un teslimatları hızla devam ederken, bu kez Bursa Yenişehir Ticaret Borsası ve Ticaret ve Sanayi Odası araçlarını teslim aldı. Yenişehir Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "TOGG'umuzu teslim aldık. Gururlu ve mutluyuz, çünkü bu sadece bir araba değil, kendi evladınızın sahibi olmanız gibi bir duygu. Aldığımız aracı odamıza getirip test ettik. Son teknoloji kullanımı ve sürüş keyfi hepimize büyük memnuniyet yaşattı. Bu gururu yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, TOBB Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ve TOGG yönetimine kadar herkese Borsamız ve ilçemiz adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.